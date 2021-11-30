Где происходит действие фильма «Девчата»?

Наш ответ:

По сюжету, действие картины «Девчата» разворачивается в рабочем поселке, расположенном где-то в Сибири. На самом же деле снимали его в самых разных уголках страны. Во-первых, в Москве, где на Мосфильмовской улице возвели декорации леспромхоза, во-вторых, на Северном Урале, где сцены валки леса снимали в тридцатиградусный мороз. Третьим местом съемок стала Тверская область, где климатические условия были куда более мягкими, но художникам приходилось потрудиться, чтобы с помощью ваты воссоздать снежные сугробы, а сверху поливать их лаком, чтобы искрились на солнце. Наконец, уже в начале лета съемочная группа приехала на Ялтинскую киностудию, чтобы завершить работу над фильмом.