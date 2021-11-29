Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где находится дом из «Покровских ворот»?

Где находится дом из «Покровских ворот»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Здание, в котором находилась коммунальная квартира героев фильма «Покровские ворота», располагается по адресу: Нащокинский переулок, 10 (фасад выходит на Гоголевский бульвар). Интерьер квартиры был создан в одном из павильонов «Мосфильма». Несмотря на то что в фильме здание сносят, в реальности дом сохранился – в кадре рушится старый московский кинотеатр. Фильм «Покровские ворота» снят по одноименной пьесе, в основу которой легли реальные исторические события, произошедшие не на Покровских воротах, а на Петровском бульваре.

Однако из-за того, что все персонажи имели реальные прототипы, автор Леонид Зорин перенес действие пьесы к Покровским воротам.

