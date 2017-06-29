Меню
Где снимали фильм «Остров»?
Где снимали фильм «Остров»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм 2006 года «Остров» с Петром Мамоновым в главной роли снимали на полуострове в поселке Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии (именно этот полуостров и выполняет роль основного места действия, того самого острова).
факты о фильме
Остров
