Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Что за болезнь была у Дамблдора?

Что за болезнь была у Дамблдора?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

У Дамблдора была болезнь, вызванная проклятием, наложенным на него при использовании кольца Марволо Мракса, одного из крестражей Волдеморта. Это кольцо, как выяснилось позднее, было не только магическим артефактом, но и крестражем, в котором была заключена часть души Волдеморта.

Когда Дамблдор, занимаясь поисками способов победить Волдеморта, надел кольцо, он не знал, что оно проклято. Кольцо было связано с одним из Даров Смерти — Воскрешающим камнем, который Дамблдор так жаждал найти. Однако, он не учел, что проклятие кольца является смертельным. Это проклятие сковало его руку, она начала чернеть и разрушаться, а сама болезнь оказалась неизлечимой.

После того как Дамблдор надел кольцо, его жизнь была под угрозой. Он обратился за помощью к Северусу Снейпу, который сумел немного замедлить действие проклятия, заключив его в кисть правой руки, но это не спасло Дамблдора. Проклятие было невыносимо сильным, и в итоге он был обречен на смерть. По оценкам, ему оставалось жить не больше года.

Этот инцидент с кольцом стал поворотным моментом в жизни Дамблдора. Хотя он пытался использовать найденные знания для борьбы с Волдемортом, его собственная слабость — стремление к Воскрешающему камню — сыграла роковую роль в его судьбе.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше