Что за болезнь была у Дамблдора?

Наш ответ:

У Дамблдора была болезнь, вызванная проклятием, наложенным на него при использовании кольца Марволо Мракса, одного из крестражей Волдеморта. Это кольцо, как выяснилось позднее, было не только магическим артефактом, но и крестражем, в котором была заключена часть души Волдеморта.

Когда Дамблдор, занимаясь поисками способов победить Волдеморта, надел кольцо, он не знал, что оно проклято. Кольцо было связано с одним из Даров Смерти — Воскрешающим камнем, который Дамблдор так жаждал найти. Однако, он не учел, что проклятие кольца является смертельным. Это проклятие сковало его руку, она начала чернеть и разрушаться, а сама болезнь оказалась неизлечимой.

После того как Дамблдор надел кольцо, его жизнь была под угрозой. Он обратился за помощью к Северусу Снейпу, который сумел немного замедлить действие проклятия, заключив его в кисть правой руки, но это не спасло Дамблдора. Проклятие было невыносимо сильным, и в итоге он был обречен на смерть. По оценкам, ему оставалось жить не больше года.

Этот инцидент с кольцом стал поворотным моментом в жизни Дамблдора. Хотя он пытался использовать найденные знания для борьбы с Волдемортом, его собственная слабость — стремление к Воскрешающему камню — сыграла роковую роль в его судьбе.

