Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто сыграл Бабу Ягу и Кощея в фильме «Баба Яга спасает мир»?

Олег Скрынько 14 марта 2024 Дата обновления: 14 марта 2024
Наш ответ:

В отечественном фэнтези «Баба Яга спасает мир», кроме заглавной героини, фигурируют многие другие сказочные персонажи из русского фольклора. Знаменитую колдунью в этой картине сыграла актриса театра и кино Людмила Артемьева. Широкой публике она известна в первую очередь по роли Ольги Николаевны Ковалевой в сериале «Сваты». Также на ее счету такие сериалы, как «Сватьи», «Кто в доме хозяин?», «Таксистка» и другие.

В фильме «Баба Яга спасает мир» героиня Артемьевой пытается уберечь человечество от пробуждающегося в мрачном волшебном лесу зла, повторно наложив на это место защитное заклинание. Противостоит Яге злодей в лице Кощея Бессмертного. Его воплотил Григорий Сиятвинда, который тоже не только снимается в кино, но и играет в театре. Его самый известный проект — телефраншиза «Кухня», в которой он исполнил роль обаятельного, но строго управляющего отеля Eleon Михаила Джековича Гебреселассие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир семейный, комедия
2023, Россия
6.0
