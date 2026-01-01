Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маурицио Исаак
Mauricio Isaac
Киноафиша
Персоны
Маурицио Исаак
Маурицио Исаак
Mauricio Isaac
Дата рождения
1 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Мертвые девушки
(2025)
6.6
Тайный мир Анны
(2017)
Фильмография Маурицио Исаак
Жанр
Все
Анимация
Драма
Приключения
Триллер
Год
Все
2025
2017
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6.7
Мертвые девушки
драма, триллер
2025, Мексика
6.6
Тайный мир Анны
Ana and Bruno
анимация, приключения
2017, Мексика
Смотреть трейлер
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667