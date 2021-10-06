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Киноафиша Сериалы Пять Хуан
Пять Хуан (2021 - …) La Venganza de las Juanas 18+
Год выпуска 2021
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

Колумбийский драматический сериал «Пять Хуан» – это история о пяти незаконнорожденных дочерях известного политика от разных матерей. Каждую из женщин зовут Хуана, и у всех есть одинаковое родимое пятно. Хуана Валентина — старшая из сестер. Она привлекательнее и импульсивнее остальных. Каридад посвятила себя религии. Баутиста любит цыганскую культуру. Манни нелегко угодить. А самая младшая Матильда –  профессиональная певица. Судьба сталкивает их в отеле Канкуна. Женщины погружаются в тайны своего прошлого.

Пять Хуан - трейлер
Пять Хуан
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ока Гинер
Хуанита Ариас
София Энгберг
Рената Нотни
Сурия Вега
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пять Хуан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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