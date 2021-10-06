Колумбийский драматический сериал «Пять Хуан» – это история о пяти незаконнорожденных дочерях известного политика от разных матерей. Каждую из женщин зовут Хуана, и у всех есть одинаковое родимое пятно. Хуана Валентина — старшая из сестер. Она привлекательнее и импульсивнее остальных. Каридад посвятила себя религии. Баутиста любит цыганскую культуру. Манни нелегко угодить. А самая младшая Матильда – профессиональная певица. Судьба сталкивает их в отеле Канкуна. Женщины погружаются в тайны своего прошлого.