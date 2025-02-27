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Постер сериала Койотл, герой и зверь
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Киноафиша Сериалы Койотл, герой и зверь

Койотл, герой и зверь (2025 - …)

Cóyotl, Héroe y Bestia 18+
Год выпуска 2025
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис HBO Max

О чем сериал

История мексиканского героя, который пытается защитить себя и свой народ.

Койотл, герой и зверь - трейлер первого сезона
Койотл, герой и зверь  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Алехандро Спейцер
Дэйн Дильего
Дэйн Дильего
Victor Oliveira
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Сезоны
Койотл, герой и зверь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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