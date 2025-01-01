Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ван Жэньцзунь
Ван Жэньцзунь Renjun Wang
Киноафиша Персоны Ван Жэньцзунь

Ван Жэньцзунь

Renjun Wang

Дата рождения
4 декабря 1983
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Ляочэн, Китай

Популярные фильмы

Удушающая сладость, заиндевелый пепел 0.0
Удушающая сладость, заиндевелый пепел (2018)

Фильмография Ван Жэньцзунь

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
драма, фэнтези, мелодрама 2018, Китай
В «Последнем обряде» вроде все отлично, но один момент раздражает: такого в «Заклятии» раньше не было
Связь «Брата и «Смешариков» заметили единицы: вот что объединяет два таких разных хита
Растерзали, убили, издевались? Что случилось с Долорес Амбридж после встречи с кентаврами в «Гарри Поттере»
«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает
Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше
«Гарри Поттер и философский камень» многие смотрели не раз: но ляп с распределением по факультетам за 20+ лет заметили не все (фото)
50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»
Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше