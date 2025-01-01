Меню
О персоне
Фильмография
Ван Жэньцзунь
Renjun Wang
Киноафиша
Персоны
Ван Жэньцзунь
Ван Жэньцзунь
Renjun Wang
Дата рождения
4 декабря 1983
Возраст
41 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Ляочэн, Китай
Популярные фильмы
0.0
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
(2018)
Фильмография Ван Жэньцзунь
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2018
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
драма, фэнтези, мелодрама
2018, Китай
