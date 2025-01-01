Меню
О персоне
Фильмография
Дэн Лунь
Deng Lun
Дэн Лунь
Дэн Лунь
Deng Lun
Дата рождения
21 октября 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Шицзячжуан, Китай
Популярные фильмы
6.3
Колдун: Мечта о вечности
(2020)
0.0
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
(2018)
Фильмография Дэн Лунь
6.3
Колдун: Мечта о вечности
Yin-Yang Master I
боевик, драма, фэнтези
2020, Китай
Удушающая сладость, заиндевелый пепел
драма, фэнтези, мелодрама
2018, Китай
