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Постер сериала Удушающая сладость, заиндевелый пепел
1 постер
Киноафиша Сериалы Удушающая сладость, заиндевелый пепел

Удушающая сладость, заиндевелый пепел (2018 - 2018)

Xiang Mi Chen Chen Jin Ru Shuang 18+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Jiangsu TV
Продолжительность сериала 47 часов 15 минут

О чем сериал

В этом сериале представлена история любви дочери Богини Цветов, Цзинь Ми, и второго сына Небесного Императора, Сюй Фэна. Однажды могущественная богиня Повелительница Цветов узнает, что ее единственной дочери Цзинь Ми предстоит пережить великое испытание любовью. Стараясь оградить девочку от предначертанных ей судьбой тягот, богиня дает дочери волшебную пилюлю, которая должна спасти ее от болезненных эмоций. При этом девочка лишается способности испытывать чувство влюбленности. Однако все, что было предначертано провидением, обязательно должно случиться. Цзинь Ми ждет судьбоносная встреча с сыном Небесного Императора.

В ролях
В ролях
Дэн Лунь
Белла Ду
Лу Юньси
Ван Ифэй
Хэ Чжунхуа
Ян Цзы
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Удушающая сладость, заиндевелый пепел - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 63 эпизода
 
Отзывы о сериале
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