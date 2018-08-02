В этом сериале представлена история любви дочери Богини Цветов, Цзинь Ми, и второго сына Небесного Императора, Сюй Фэна. Однажды могущественная богиня Повелительница Цветов узнает, что ее единственной дочери Цзинь Ми предстоит пережить великое испытание любовью. Стараясь оградить девочку от предначертанных ей судьбой тягот, богиня дает дочери волшебную пилюлю, которая должна спасти ее от болезненных эмоций. При этом девочка лишается способности испытывать чувство влюбленности. Однако все, что было предначертано провидением, обязательно должно случиться. Цзинь Ми ждет судьбоносная встреча с сыном Небесного Императора.