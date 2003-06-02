Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Анастасия Дятлова
Киноафиша
Персоны
Анастасия Дятлова
Анастасия Дятлова
Дата рождения
2 июня 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
0.0
Таргет
(2025)
Фильмография Анастасия Дятлова
Жанр
Все
Мелодрама
Мистика
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Таргет
мелодрама, мистика
2025, Казахстан
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667