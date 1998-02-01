Оповещения от Киноафиши
Мелани Джарнсон
Дата рождения
1 февраля 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сидней, Австралия
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов, Драматический актёр

Фильмография Мелани Джарнсон

Жанр
Год
Уличный боец
Уличный боец Street Fighter
боевик, драма 2026, Япония / США
Кит-убийца 4
Кит-убийца Killer Whale
боевик, ужасы, детектив 2026, Австралия / США
Ведьмина доска 6.4
Ведьмина доска Witchboard
ужасы, детектив 2024, США
