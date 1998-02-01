Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Мелани Джарнсон
Mel Jarnson
Киноафиша
Персоны
Мелани Джарнсон
Мелани Джарнсон
Mel Jarnson
Дата рождения
1 февраля 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сидней, Австралия
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Ведьмина доска
(2024)
4.0
Кит-убийца
(2026)
Билеты
0.0
Уличный боец
(2026)
Фильмография Мелани Джарнсон
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Ужасы
Год
Все
2026
2024
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
Уличный боец
Street Fighter
боевик, драма
2026, Япония / США
Смотреть трейлер
4
Кит-убийца
Killer Whale
боевик, ужасы, детектив
2026, Австралия / США
Смотреть трейлер
Билеты
6.4
Ведьмина доска
Witchboard
ужасы, детектив
2024, США
Смотреть трейлер
Новости о Мелани Джарнсон
Девушки противостоят морскому монстру в трейлере хоррора «Кит-убийца»
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667