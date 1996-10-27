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Фильмография
Николай Смирнов
Nikolai Smirnov
Киноафиша
Персоны
Николай Смирнов
Николай Смирнов
Nikolai Smirnov
Дата рождения
3 марта 1953
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
27 октября 1996
Место рождения
Лысьва, Молотовская область, Белорусская ССР, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Джек Восьмеркин, американец
(1987)
6.2
Найти и обезвредить
(1982)
5.4
Арифметика любви
(1986)
Фильмография Николай Смирнов
7.2
Джек Восьмеркин, американец
Dzhek Vosmyorkin, amerikanets
комедия
1987, СССР
5.4
Арифметика любви
Arifmetika lyubvi
мелодрама, драма
1986, СССР
Онлайн
6.2
Найти и обезвредить
Nayti i obezvredit
боевик, приключения
1982, СССР
Онлайн
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