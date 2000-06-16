Кирилл Мешалкин — российский актёр театра и кино. Родился 16 июня 2000 года в Благовещенске. Окончил Государственный институт сценических искусств в 2022 году.
Он работал в театре в постановках «Вишневый сад» и «Любовь — книга золотая», а в кино дебютировал в «Невский. Расплата за справедливость» и «Анна Медиум». В 2023 году сыграл Нагеленного в фильме «Лето. Нулевые». В 2024 году получил главную роль в ситкоме «Универ. Молодые» и участвовал в съемках сериала «Этерна» и научно-фантастического проекта «Планета».