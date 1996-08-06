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О У-ри Oh Woo-ri
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О У-ри

Oh Woo-ri

Дата рождения
6 августа 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Популярные фильмы

За неделю до моей смерти 8.1
За неделю до моей смерти (2025)
Дружеское соперничество 7.9
Дружеское соперничество (2025)
Воспоминания номера 100 7.6
Воспоминания номера 100 (2025)

Фильмография О У-ри

Дружеское соперничество 7.9
Дружеское соперничество
триллер, драма, дорама 2025, Южная Корея
Дорогой Хон-нан 7.5
Дорогой Хон-нан
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Воспоминания номера 100 7.6
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
За неделю до моей смерти 8.1
За неделю до моей смерти
фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама 2025, Южная Корея
Линия С 6.2
Линия С
драма, фэнтези, триллер, дорама 2025, Южная Корея
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