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Скоро в прокате «Время сиять»
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О У-ри
Oh Woo-ri
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Персоны
О У-ри
О У-ри
Oh Woo-ri
Дата рождения
6 августа 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.1
За неделю до моей смерти
(2025)
7.9
Дружеское соперничество
(2025)
7.6
Воспоминания номера 100
(2025)
Фильмография О У-ри
7.9
Дружеское соперничество
триллер, драма, дорама
2025, Южная Корея
7.5
Дорогой Хон-нан
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
7.6
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
8.1
За неделю до моей смерти
фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама
2025, Южная Корея
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6.2
Линия С
драма, фэнтези, триллер, дорама
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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