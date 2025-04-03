Чон Хи-ван потеряла всякий интерес к жизни и живёт затворницей. Но однообразные будни героини в четырёх стенах начинают меняться, когда однажды на пороге она видит друга детства и первую любовь Ким Рам-у. Нет, это вовсе не типичная романтическая встреча пары через много лет. Дело в том, что парень...погиб 4 года назад в результате несчастного случая, а теперь стал ангелом смерти. Юноша сообщает Хи-ван, что ей осталось жить неделю. Ким Рам-у решает помочь подруге завершить все земные дела и попытаться найти новое вдохновение ради последних дней.