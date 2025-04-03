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Постер сериала За неделю до моей смерти
Постер сериала За неделю до моей смерти
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы За неделю до моей смерти

За неделю до моей смерти (2025 - …)

Naega jukgi iljuil jeon 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Чон Хи-ван потеряла всякий интерес к жизни и живёт затворницей. Но однообразные будни героини в четырёх стенах начинают меняться, когда однажды на пороге она видит друга детства и первую любовь Ким Рам-у. Нет, это вовсе не типичная романтическая встреча пары через много лет. Дело в том, что парень...погиб 4 года назад в результате несчастного случая, а теперь стал ангелом смерти. Юноша сообщает Хи-ван, что ей осталось жить неделю. Ким Рам-у решает помочь подруге завершить все земные дела и попытаться найти новое вдохновение ради последних дней.

За неделю до моей смерти - трейлер первого сезона
За неделю до моей смерти  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кон Мён
Чон Чхэ-ын
Со Ен-хи
Чон Гон-джу
О У-ри
Ким Мин-ха
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
За неделю до моей смерти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
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