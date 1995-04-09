Меню
Ким Да-ми
Kim Da-mi
Ким Да-ми
Kim Da-mi
Дата рождения
9 апреля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Пхаджу, Кёнгидо, Южная Корея
Популярные фильмы
9.3
Итэвон Класс
(2020)
7.1
Ведьма
(2018)
6.3
Эксперимент «Ведьма»
(2022)
Фильмография Ким Да-ми
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2022
2020
2018
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актриса
5
Девять пазлов
криминал, триллер, детектив
2025, Южная Корея
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама
2025, Южная Корея
6.3
Эксперимент «Ведьма»
Manyeo 2: Lo go
боевик, детектив, триллер
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
9.3
Итэвон Класс
драма, мелодрама
2020, Южная Корея
7.1
Ведьма
Manyeo / The Witch: Part 1. The Subversion
боевик, триллер, фантастика
2018, Южная Корея
