О персоне
Фильмография
Адам Бобик
Adam Bobik
Дата рождения
18 ноября 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Хайнувка, Подляское воеводство, Польша
Популярные фильмы
6.2
Край
(2021)
0.0
Бреслау
(2025)
Фильмография Адам Бобик
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2025
2021
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Бреслау
драма, криминал
2025, США/Польша
6.3
Край
Kraj
комедия, драма
2021, Польша
