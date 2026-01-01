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Эмбер Чардэй Робинсон
Amber Chardae Robinson
Киноафиша
Персоны
Эмбер Чардэй Робинсон
Эмбер Чардэй Робинсон
Amber Chardae Robinson
Дата рождения
27 августа 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Порт-Артур, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Помоги мне, Тодд
(2022)
6.8
Женщина при деньгах
(2022)
6.7
Двигаясь вперед
(2022)
Фильмография Эмбер Чардэй Робинсон
6.7
Палм-Рояль
драма, комедия
2024, США
6.8
Женщина при деньгах
комедия
2022, США
7.3
Помоги мне, Тодд
драма, комедия, семейный
2022, США
6.7
Двигаясь вперед
Moving On
комедия
2022, США
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