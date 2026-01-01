Эмбер Чардэй Робинсон

2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного

Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну

До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР

СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей

«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная

Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее

«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»

Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком