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Киноафиша Сериалы Смотри, что ты наделал

Смотри, что ты наделал (2018 - 2020)

Mira lo que has hecho 18+
Год выпуска 2018
Страна Испания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 20 минут
Телеканал Movistar+
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Смотри, что ты наделал» – это испанская комедия о молодой семье. Известный комик Берто Ромеро женится на девушке с большими амбициями. Его избранница – врач- анестезиолог, которая ездит на срочные вызовы и часто не ночует дома. И все же пара решает завести малыша. Со дня рождения сына их жизнь становится по-настоящему веселой. Депривация сна, попытки восстановить сексуальную жизнь после родов, поиск места в достойном детском садике – все это не дает молодым родителям расслабиться ни на минуту.

В ролях
В ролях
Чете Лера
Белен Куэста
Белен Куэста
Ева Угарте
Ева Угарте
Мариано Венансио
Хорди Агилар
Берто Ромеро
Берто Ромеро
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Смотри, что ты наделал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Смотри, что ты наделал - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 6 эпизодов
 
Смотри, что ты наделал - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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