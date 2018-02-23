Сериал «Смотри, что ты наделал» – это испанская комедия о молодой семье. Известный комик Берто Ромеро женится на девушке с большими амбициями. Его избранница – врач- анестезиолог, которая ездит на срочные вызовы и часто не ночует дома. И все же пара решает завести малыша. Со дня рождения сына их жизнь становится по-настоящему веселой. Депривация сна, попытки восстановить сексуальную жизнь после родов, поиск места в достойном детском садике – все это не дает молодым родителям расслабиться ни на минуту.