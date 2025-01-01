Меню
Йонджа Джевхер
Йонджа Джевхер Yonca Cevher
Киноафиша Персоны Йонджа Джевхер

Йонджа Джевхер

Yonca Cevher

Дата рождения
6 июля 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Глаза Черного моря 0.0
Глаза Черного моря (2025)
Мажорка 0.0
Мажорка (2023)
Новая невеста 0.0
Новая невеста (2017)

Фильмография Йонджа Джевхер

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Глаза Черного моря
Глаза Черного моря
драма, семейный, мелодрама 2025, Турция
Мажорка
Мажорка
комедия, семейный, мелодрама 2023, Турция
Новая невеста
Новая невеста
комедия, мелодрама 2017, Турция
