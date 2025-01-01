Меню
О персоне
Фильмография
Йонджа Джевхер
Yonca Cevher
Киноафиша
Персоны
Йонджа Джевхер
Йонджа Джевхер
Yonca Cevher
Дата рождения
6 июля 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
0.0
Глаза Черного моря
(2025)
0.0
Мажорка
(2023)
0.0
Новая невеста
(2017)
Фильмография Йонджа Джевхер
3
Глаза Черного моря
драма, семейный, мелодрама
2025, Турция
Мажорка
комедия, семейный, мелодрама
2023, Турция
Новая невеста
комедия, мелодрама
2017, Турция
