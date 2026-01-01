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Эбру Айкач
Эбру Айкач Ebru Aykaç
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Эбру Айкач

Ebru Aykaç

Дата рождения
7 февраля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

В ожидании солнца 7.6
В ожидании солнца (2013)
Комната для допросов 6.7
Комната для допросов (2024)
Глаза Черного моря 6.5
Глаза Черного моря (2025)

Фильмография Эбру Айкач

Глаза Черного моря 6.5
Глаза Черного моря
драма, семейный, мелодрама 2025, Турция
Комната для допросов 6.7
Комната для допросов
драма, криминал 2024, Турция
Враг любви 4.1
Враг любви
драма 2024, Турция
В конце ночи 4.2
В конце ночи
драма, мелодрама 2022, Турция
Любовь на крыше 5.1
Любовь на крыше
комедия, мелодрама 2020, Турция
Не отпускай мою руку 6.5
Не отпускай мою руку
комедия, семейный, мелодрама 2018, Турция
В ожидании солнца 7.6
В ожидании солнца
драма, семейный 2013, Турция
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