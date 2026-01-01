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Фильмография
Эбру Айкач
Ebru Aykaç
Киноафиша
Персоны
Эбру Айкач
Эбру Айкач
Ebru Aykaç
Дата рождения
7 февраля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
В ожидании солнца
(2013)
6.7
Комната для допросов
(2024)
6.5
Глаза Черного моря
(2025)
Фильмография Эбру Айкач
6.5
Глаза Черного моря
драма, семейный, мелодрама
2025, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Комната для допросов
драма, криминал
2024, Турция
4.1
Враг любви
драма
2024, Турция
4.2
В конце ночи
драма, мелодрама
2022, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Любовь на крыше
комедия, мелодрама
2020, Турция
6.5
Не отпускай мою руку
комедия, семейный, мелодрама
2018, Турция
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.6
В ожидании солнца
драма, семейный
2013, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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