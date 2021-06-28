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Постер к сериалу Сердечная рана
Постер к сериалу Сердечная рана
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Киноафиша Сериалы Сердечная рана

Сердечная рана (2021 - 2022)

Kalp Yarası 16+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 64 часа 0 минут
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О чем сериал

Это история о любви наследного принца и простой девушки из Стамбула, которая добилась всего в жизни сама. Ферит был влюблен и готовился вступить в брак. Его невеста казалась ему подходящей партией до тех пор, пока он не уличил избранницу в измене. В сердце молодого человека застыла боль. Он не был готов простить ее и затаил жажду отмщения. Именно в это время судьба столкнула принца с девушкой, которая была предначертана ему свыше. Вместе им предстоит пройти немало испытаний на пути к своему счастью.

В ролях
В ролях
Ягмур Танрисевсин
Ягмур Танрисевсин
Шенай Гюрлер
Рыза Акын
Гёкхан Алкан
Мерве Чагыран
Топрак Джан Адыгюзель
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сердечная рана - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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