Это история о любви наследного принца и простой девушки из Стамбула, которая добилась всего в жизни сама. Ферит был влюблен и готовился вступить в брак. Его невеста казалась ему подходящей партией до тех пор, пока он не уличил избранницу в измене. В сердце молодого человека застыла боль. Он не был готов простить ее и затаил жажду отмщения. Именно в это время судьба столкнула принца с девушкой, которая была предначертана ему свыше. Вместе им предстоит пройти немало испытаний на пути к своему счастью.