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Постер фильма Под рождественским небом
6.0
Киноафиша Фильмы Под рождественским небом
6.0

Под рождественским небом

, 2023
Under the Christmas Sky
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Под рождественским небом
6.0

В ролях

Джессика Паркер Кеннеди
Джессика Паркер Кеннеди
Kat Butler
Райан Паевей
David Robinson
Сидни Сабистон
Сидни Сабистон
Celeste
Эндрю Бушелл
Andy
Сара Люби
Jenna
Emmy Richardson
Lila
Candace Smith
Ginni
Felix Montgomery
Bill
Шэрон Байер
Renee Wilson
Curtis Moore
Dr. Nelson
Режиссер Sean Geraughty
Сценарист Kristine Huntley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 октября 2023
Премьера в мире 22 октября 2023
Производство Cartel Pictures, Written in the Stars Pictures
Другие названия
Under the Christmas Sky, A karácsonyi csillagok alatt, Bajo el cielo de Navidad, Kje si, božič?, Pod božićnim nebom, Sub cerul de Crăciun, Tra le stelle del Natale, Un Noël étoilé

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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