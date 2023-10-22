Под рождественским небом, 2023

В ролях
Райан Паевей
David Robinson
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Sean Geraughty
Сценарист
Kristine Huntley
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
22 октября 2023
Премьера в мире
22 октября 2023
Производство
Cartel Pictures, Written in the Stars Pictures
Другие названия
Under the Christmas Sky, A karácsonyi csillagok alatt, Bajo el cielo de Navidad, Kje si, božič?, Pod božićnim nebom, Sub cerul de Crăciun, Tra le stelle del Natale, Un Noël étoilé