О персоне
Фильмография
Альфонсо Бассаве
Alfonso Bassave
Альфонсо Бассаве
Альфонсо Бассаве
Alfonso Bassave
Дата рождения
29 декабря 1979
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мадрид, Испания
Популярные фильмы
6.5
Вкус средиземного моря
(2009)
5.9
Предчувствие любви
(2013)
5.6
Отчаянные наследники
(2023)
Фильмография Альфонсо Бассаве
Чуть дыша
драма
2024, Испания
Вдовы по четвергам
драма, триллер
2023, Мексика
5.6
Отчаянные наследники
El favor
комедия, детектив
2023, Испания
Смотреть трейлер
Император Карлос
драма, исторический
2015, Испания
5.9
Предчувствие любви
Presentimientos
драма
2013, Испания
Смотреть трейлер
6.5
Вкус средиземного моря
Dieta mediterránea
комедия
2009, Испания
Смотреть трейлер
Последняя охота начнется 1 ноября: в 3 сезоне «Вампиров средней полосы» будет 5 серий — публикуем расписание выхода эпизодов
Пришлось строить собственную деревню викингов: где снимали «Как приручить дракона»
«Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма
Про шашлык и женские руки все помнят: но 9 других цитат из «Москва слезам не верит» знают только истинные фанаты
«Смотришь, не отрываясь»: российский «голос» Тандзиро и Сукуны обожает эти 3 аниме – «Клинок» и «Магичку» тут не найдете
Тест для выросших на советском кино: попробуйте вспомнить 5/5 фильмов по платьям в горошек
Спустя 15 лет фанаты описали идеальную концовку «Остаться в живых»: ради такого точно стоит снять еще один сезон
Любимый миллионами Человек-паук сыграет оборотня Люпина? Актер не отрицает и уже пересматривает «Поттериану»
Не драгоценности из Лувра, но тоже красиво: вспомните 5 фильмов СССР по украшениям героинь (тест)
Данелию просили переехать в США, сценарий писали под Высоцкого: о двойном дне «Афони» и многом другом – в интервью с Александром Шпагиным к 50-летию легендарной трагикомедии
Из малобюджетного слэшера — в самый красивый хоррор за $100 миллионов: у «Дракулы» Копполы не было конкурентов, пока не вышел этот фильм
