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Щин Хён-джун
Shin Hyeon-joon
Киноафиша
Персоны
Щин Хён-джун
Щин Хён-джун
Shin Hyeon-joon
Дата рождения
28 октября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Школа Мурим
(2016)
6.4
Железная семья
(2024)
6.4
Призрачный меч
(2005)
Фильмография Щин Хён-джун
6.4
Железная семья
драма, комедия, дорама
2024, Южная Корея
5.7
Наёмный убийца
The Assassin
боевик, приключения
2023, Южная Корея
6.7
Школа Мурим
драма, боевик, фэнтези, дорама
2016, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Призрачный меч
Muyeong geom
боевик, приключения, исторический
2005, США
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