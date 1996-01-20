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Фильмография
Ян Хе-джи
Yang Hye-ji
Киноафиша
Персоны
Ян Хе-джи
Ян Хе-джи
Yang Hye-ji
Дата рождения
20 января 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Злой дух
(2023)
7.6
Я приду, когда будет хорошая погода
(2020)
7.1
В прямом эфире
(2020)
Фильмография Ян Хе-джи
6.4
Брендинг в Сонсу-доне
мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
6.4
Железная семья
драма, комедия, дорама
2024, Южная Корея
7.7
Злой дух
триллер, детектив, ужасы, дорама
2023, Южная Корея
6.9
Тем не менее
драма, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.6
Я приду, когда будет хорошая погода
драма, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
7.1
В прямом эфире
драма, мелодрама, дорама
2020, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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