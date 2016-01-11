Глубоко в таинственном лесу, скрытая от чужих глазах, находится школа Мурим, построенная по инициативе ООН для защиты и поддержания мира. Эта секретная академия считается лучшей в области обучения боевым искусствам, и попасть туда мечтают подростки из разных стран мира. Смазливый певец Ши-У и богатый наследник Чи-Анг по разным причинам оказываются в этой загадочной школе и поначалу с трудом привыкают к строгим требованиям. Постепенно герои проникаются философией Мурима и узнают о настоящей дружбе и любви.