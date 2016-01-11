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Киноафиша Сериалы Школа Мурим

Школа Мурим (2016 - 2016)

Moorim School 18+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Глубоко в таинственном лесу, скрытая от чужих глазах, находится школа Мурим, построенная по инициативе ООН для защиты и поддержания мира. Эта секретная академия считается лучшей в области обучения боевым искусствам, и попасть туда мечтают подростки из разных стран мира. Смазливый певец Ши-У и богатый наследник Чи-Анг по разным причинам оказываются в этой загадочной школе и поначалу с трудом привыкают к строгим требованиям. Постепенно герои проникаются философией Мурима и узнают о настоящей дружбе и любви.
 

В ролях
В ролях
Чон Ю-джин
Ли Бом-су
Ли Бом-су
Чан Гван
Чан Гван
Александр Ли
Чи Хэра
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Школа Мурим - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 16 эпизодов
 
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