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Михаил Карпенко Mikhail Karpenko
Киноафиша Персоны Михаил Карпенко

Михаил Карпенко

Mikhail Karpenko

Актерское амплуа
Романтический герой, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Тайны следствия 6.9
Тайны следствия (2000)
Участок 6.5
Участок (2003)
Морские дьяволы 2 3.7
Морские дьяволы 2 (2007)

Фильмография Михаил Карпенко

Назови меня любимой
Назови меня любимой
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
На законных основаниях
На законных основаниях
мелодрама 2024, Россия
Паучий источник
Паучий источник
мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
Пока никто не знает
Пока никто не знает
драма, мелодрама 2024, Россия
Морские дьяволы. Рубежи Родины
Морские дьяволы. Рубежи Родины
боевик, приключения, детектив, криминал 2018, Россия
Любовь без лишних слов
Любовь без лишних слов
мелодрама, мини-сериал 2013, Россия
Морские дьяволы 2 3.7
Морские дьяволы 2
боевик, детектив 2007, Россия
Участок 6.5
Участок
комедия, мелодрама, детектив 2003, Россия
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