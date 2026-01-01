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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Михаил Карпенко
Mikhail Karpenko
Киноафиша
Персоны
Михаил Карпенко
Михаил Карпенко
Mikhail Karpenko
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Тайны следствия
(2000)
6.5
Участок
(2003)
3.7
Морские дьяволы 2
(2007)
Фильмография Михаил Карпенко
Назови меня любимой
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
На законных основаниях
мелодрама
2024, Россия
Паучий источник
мелодрама, мини-сериал
2024, Россия
Пока никто не знает
драма, мелодрама
2024, Россия
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Морские дьяволы. Рубежи Родины
боевик, приключения, детектив, криминал
2018, Россия
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Любовь без лишних слов
мелодрама, мини-сериал
2013, Россия
3.7
Морские дьяволы 2
боевик, детектив
2007, Россия
6.5
Участок
комедия, мелодрама, детектив
2003, Россия
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