О персоне
Фильмография
Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов
Популярные фильмы
8.8
Невский
(2016)
0.0
Больше, чем прикосновение
(2023)
0.0
Далекая и близкая
(2023)
Фильмография Дмитрий Сафронов
Магия сердца
драма, мелодрама
2025, Россия
Женский защитник
мелодрама
2024, Россия
Мы эхо друг друга
мелодрама
2024, Россия
На законных основаниях
мелодрама
2024, Россия
Пока никто не знает
мелодрама
2024, Россия
Я все исправлю сама
мелодрама
2024, Россия
Больше, чем прикосновение
мелодрама
2023, Россия
Далекая и близкая
мелодрама
2023, Россия
Счастье на десерт
мелодрама
2023, Россия
Тайна «Белой вороны»
детектив
2023, Россия
8.8
Невский
драма, криминал
2016, Россия
Рейтинг КП — 8,3, а на Иви и вовсе — 9,2: эту дораму вы точно досмотрите до конца — всего 8 серий, которые цепляют хлеще «Игры в кальмара»
Глаза цвета моря и зубы «подобно зернам граната»: историки описали настоящего Ибрагима — в «Великолепном веке» он выглядит не так (фото)
Мрачные, сильные, атмосферные: BadComedian выбрал 3 сериала для тех, кого «Аутсорс» зацепил по-настоящему
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
