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Mikhail Karpenko
Mikhail Karpenko
Kinoafisha
Persons
Mikhail Karpenko
Mikhail Karpenko
Mikhail Karpenko
Actor type
Romantic hero
,
Action hero
,
Comedy actor
Popular Films
6.9
Tajny sledstviya
(2000)
6.5
Uchastok
(2003)
3.7
Sea devils 2
(2007)
Filmography
Nazovi menya lyubimoj
Romantic,
2025, Russia
Na zakonnyh osnovaniyah
Romantic
2024, Russia
Pauchij istochnik
Romantic,
2024, Russia
Poka nikto ne znaet
Drama, Romantic
2024, Russia
Morskie dyavoly. Rubezhi Rodiny
Action, Adventure, Detective, Crime
2018, Russia
Lyubov bez lishnih slov
Romantic,
2013, Russia
3.7
Sea devils 2
Action, Detective
2007, Russia
6.5
Uchastok
Comedy, Romantic, Detective
2003, Russia
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