Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mikhail Karpenko Mikhail Karpenko
Kinoafisha Persons Mikhail Karpenko

Mikhail Karpenko

Mikhail Karpenko

Actor type
Romantic hero, Action hero, Comedy actor

Popular Films

Tajny sledstviya 6.9
Tajny sledstviya (2000)
Uchastok 6.5
Uchastok (2003)
Sea devils 2 3.7
Sea devils 2 (2007)

Filmography

Nazovi menya lyubimoj
Nazovi menya lyubimoj
Romantic, 2025, Russia
Na zakonnyh osnovaniyah
Na zakonnyh osnovaniyah
Romantic 2024, Russia
Pauchij istochnik
Pauchij istochnik
Romantic, 2024, Russia
Poka nikto ne znaet
Poka nikto ne znaet
Drama, Romantic 2024, Russia
Morskie dyavoly. Rubezhi Rodiny
Morskie dyavoly. Rubezhi Rodiny
Action, Adventure, Detective, Crime 2018, Russia
Lyubov bez lishnih slov
Lyubov bez lishnih slov
Romantic, 2013, Russia
Sea devils 2 3.7
Sea devils 2
Action, Detective 2007, Russia
Uchastok 6.5
Uchastok
Comedy, Romantic, Detective 2003, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more