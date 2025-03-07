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Киноафиша Сериалы Назови меня любимой

Назови меня любимой (2025 - 2025)

Nazovi menya lyubimoj 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Маша уже шесть лет счастлива в браке с Максимом. Она преподаёт русский язык в частной школе, увлекается садоводством, а её муж вместе с братом занимается продажей подержанных автомобилей. Детей у пары нет, но у Маши есть особая ученица – Катя, которой она фактически заменяет мать.  Однажды в питомнике растений Маша знакомится с Викой, и между ними быстро завязывается дружба. Узнав, что подруга осталась без жилья, Маша предлагает ей пожить у них. Но едва увидев Вику, Максим приходит в ужас – перед ним его бывшая любовница. Он требует, чтобы она ушла, но Вика не собирается так просто исчезать. Ради своего плана она готова разрушить жизнь Маши и вновь завоевать Максима любой ценой.

В ролях
В ролях
Анастасия Сорокина
Анастасия Сорокина
Андрей Аладьин
Андрей Аладьин
Михаил Карпенко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Назови меня любимой - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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