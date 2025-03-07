Маша уже шесть лет счастлива в браке с Максимом. Она преподаёт русский язык в частной школе, увлекается садоводством, а её муж вместе с братом занимается продажей подержанных автомобилей. Детей у пары нет, но у Маши есть особая ученица – Катя, которой она фактически заменяет мать. Однажды в питомнике растений Маша знакомится с Викой, и между ними быстро завязывается дружба. Узнав, что подруга осталась без жилья, Маша предлагает ей пожить у них. Но едва увидев Вику, Максим приходит в ужас – перед ним его бывшая любовница. Он требует, чтобы она ушла, но Вика не собирается так просто исчезать. Ради своего плана она готова разрушить жизнь Маши и вновь завоевать Максима любой ценой.