В центре событий оказывается журналистка Кира Урусова, которая встревожена пропажей младшей сестры. Анастасия уже несколько лет состоит в браке с руководителем большой металлургической компании Андреем Лопатиным. Кире не нравится муж сестры: Лопатин намного старше Насти, а его бывшая супруга пропала при загадочных обстоятельствах. Кира и Андрей узнают, что Настя поехала на остров Соленая Грива к некоему Источнику, который стал объектом паломничества. Девушка рассчитывала, что это поможет ей родить ребенка.