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Киноафиша Сериалы Паучий источник

Паучий источник (2024 - 2024)

Pauchij istochnik 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается журналистка Кира Урусова, которая встревожена пропажей младшей сестры. Анастасия уже несколько лет состоит в браке с руководителем большой металлургической компании Андреем Лопатиным. Кире не нравится муж сестры: Лопатин намного старше Насти, а его бывшая супруга пропала при загадочных обстоятельствах. Кира и Андрей узнают, что Настя поехала на остров Соленая Грива к некоему Источнику, который стал объектом паломничества. Девушка рассчитывала, что это поможет ей родить ребенка.

В ролях
В ролях
Татьяна Аугшкап
Татьяна Аугшкап
Иван Волков
Иван Волков
Анастасия Филиппова
Любовь Виролайнен
Юрий Уткин
Андрей Родимов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Паучий источник - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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