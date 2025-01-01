Меню
О персоне
Фильмография
Бурак Алтай
Burak Altay
Бурак Алтай
Бурак Алтай
Burak Altay
Дата рождения
25 мая 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Ризе, Турция
Популярные фильмы
0.0
У меня все еще есть надежда
(2013)
0.0
Я не могу вписаться в этот мир
(2022)
0.0
Наследный принц
(2025)
Фильмография Бурак Алтай
Наследный принц
криминал, мелодрама
2025, Турция
Я не могу вписаться в этот мир
драма, боевик
2022, Турция
Черная жемчужина
драма, мелодрама
2017, Турция
У меня все еще есть надежда
драма, семейный, мелодрама
2013, Турция
