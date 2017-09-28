Круче, чем «Монолог фармацевта» или «Поднятие уровня…»: у первой серии этого аниме-хита рейтинг 9,7

В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике

Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ

Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке

«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)

Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего

«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова

Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ

«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)

Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)