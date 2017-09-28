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Постер сериала Черная жемчужина
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Киноафиша Сериалы Черная жемчужина

Черная жемчужина (2017 - 2018)

Siyah İnci 18+
Год выпуска 2017
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 46 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Хазал, очаровательная молодая девушка, которая была помолвлена ​​с Кенаном, красивым рыбаком. За день до свадьбы Хазал приходится выйти замуж за Вурала, успешного предпринимателя, который влюбился в нее с тех пор, как впервые увидел в качестве официантки на его дне рождения. Первая супруга Вурала, Наз, умерла два года назад. Она была похожа на Хазал, и Вурал нашел бывшей жене замену в лице Хазал. Кенан решил, что Хазал бросила его из-за денег, но все оказалось гораздо сложнее и запутаннее...

В ролях
В ролях
Назми Кирик
Ханде Эрчел
Ханде Эрчел
Мелис Сезен
Мелис Сезен
Берк Хакман
Хусейн Авни Даньял
Бурак Алтай
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.9 IMDb
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Сезоны
Черная жемчужина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 20 эпизодов
 
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