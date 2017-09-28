В центре событий оказывается Хазал, очаровательная молодая девушка, которая была помолвлена с Кенаном, красивым рыбаком. За день до свадьбы Хазал приходится выйти замуж за Вурала, успешного предпринимателя, который влюбился в нее с тех пор, как впервые увидел в качестве официантки на его дне рождения. Первая супруга Вурала, Наз, умерла два года назад. Она была похожа на Хазал, и Вурал нашел бывшей жене замену в лице Хазал. Кенан решил, что Хазал бросила его из-за денег, но все оказалось гораздо сложнее и запутаннее...