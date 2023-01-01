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Илья Авербух
Илья Авербух
Киноафиша Персоны Илья Авербух

Илья Авербух

Дата рождения
18 декабря 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Москва, СССР

Биография Илья Авербух

Илья Изяславич Авербух - выдающийся советский и российский фигурист, специализировавшийся в танцах на льду. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта России и был награжден орденом Дружбы в 2003 году за свои выдающиеся спортивные достижения.

Во время своей карьеры Илья выступал в паре с Мариной Анисиной, с которой они дважды становились чемпионами мира среди юниоров. Затем он принимал участие в паре с Ириной Лобачёвой, с которой они стали серебряными призерами Олимпийских игр в 2002 году, а также стали чемпионами мира в 2002 году, чемпионами Европы в 2003 году и победителями финала Гран-при в 2003 году. Он также неоднократно выигрывал Чемпионат России в 1997, 2000, 2001 и 2002 годах.

После завершения спортивной карьеры, Илья Авербух создал собственное шоу на льду под названием "Ледовая Симфония", которое представляло театрализованные ледовые представления с участием знаменитых фигуристов и олимпийских чемпионов. Он являлся режиссером, хореографом и продюсером этого проекта.

Позже, в 2018 году, Илья Авербух стал продюсером, членом жюри и тренером команды телевизионного проекта "Ледниковый период. Дети" на Первом канале, где поделился своими знаниями и опытом с юными фигуристами, помогая им в их профессиональном развитии.

Популярные фильмы

Ледниковый период 0.0
Ледниковый период (2007)
Медведева VS Медведева 0.0
Медведева VS Медведева (2023)

Фильмография Илья Авербух

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Медведева VS Медведева
Медведева VS Медведева
документальный 2023, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Ледниковый период
Ледниковый период
телешоу 2007, Россия
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