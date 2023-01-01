Илья Изяславич Авербух - выдающийся советский и российский фигурист, специализировавшийся в танцах на льду. Он был удостоен звания заслуженного мастера спорта России и был награжден орденом Дружбы в 2003 году за свои выдающиеся спортивные достижения.

Во время своей карьеры Илья выступал в паре с Мариной Анисиной, с которой они дважды становились чемпионами мира среди юниоров. Затем он принимал участие в паре с Ириной Лобачёвой, с которой они стали серебряными призерами Олимпийских игр в 2002 году, а также стали чемпионами мира в 2002 году, чемпионами Европы в 2003 году и победителями финала Гран-при в 2003 году. Он также неоднократно выигрывал Чемпионат России в 1997, 2000, 2001 и 2002 годах.

После завершения спортивной карьеры, Илья Авербух создал собственное шоу на льду под названием "Ледовая Симфония", которое представляло театрализованные ледовые представления с участием знаменитых фигуристов и олимпийских чемпионов. Он являлся режиссером, хореографом и продюсером этого проекта.

Позже, в 2018 году, Илья Авербух стал продюсером, членом жюри и тренером команды телевизионного проекта "Ледниковый период. Дети" на Первом канале, где поделился своими знаниями и опытом с юными фигуристами, помогая им в их профессиональном развитии.