Алексей Ягудин является знаменитым российским фигуристом, актером, телеведущим и спортсменом. В детстве Алексей столкнулся с простудными проблемами, и его мать, Зоя Алексеевна, отправила его в спортивную секцию для укрепления здоровья. Там он начал заниматься фигурным катанием под ее руководством.

Всего в 13 лет Ягудин занял 4-е место на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, а через три года завоевал первое золото на этом турнире. В 2000 году и 2002 году он выиграл чемпионат мира и олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити, демонстрируя свой потенциал и талант в фигурном катании.

Однако из-за проблем со здоровьем спортивную карьеру Ягудин вынужден был завершить в 2003 году. После этого он обратился к творчеству и телевидению. Он принимал участие в различных телепроектах, в том числе в шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период», а также снялся в фильмах.

Впоследствии Алексей Ягудин стал телеведущим и вел различные спортивные шоу, несколько лет вел шоу «Ледниковый период». Его творческий путь широк и разнообразен, и он продолжает активно заниматься своими многочисленными проектами.