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Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
Киноафиша Персоны Алексей Ягудин

Алексей Ягудин

Дата рождения
18 марта 1980
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Ленинград, СССР

Биография Алексей Ягудин

Алексей Ягудин является знаменитым российским фигуристом, актером, телеведущим и спортсменом. В детстве Алексей столкнулся с простудными проблемами, и его мать, Зоя Алексеевна, отправила его в спортивную секцию для укрепления здоровья. Там он начал заниматься фигурным катанием под ее руководством.

Всего в 13 лет Ягудин занял 4-е место на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, а через три года завоевал первое золото на этом турнире. В 2000 году и 2002 году он выиграл чемпионат мира и олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити, демонстрируя свой потенциал и талант в фигурном катании.

Однако из-за проблем со здоровьем спортивную карьеру Ягудин вынужден был завершить в 2003 году. После этого он обратился к творчеству и телевидению. Он принимал участие в различных телепроектах, в том числе в шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период», а также снялся в фильмах.

Впоследствии Алексей Ягудин стал телеведущим и вел различные спортивные шоу, несколько лет вел шоу «Ледниковый период». Его творческий путь широк и разнообразен, и он продолжает активно заниматься своими многочисленными проектами.

Популярные фильмы

Последний аксель 0.0
Последний аксель (2021)
Медведева VS Медведева 0.0
Медведева VS Медведева (2023)

Фильмография Алексей Ягудин

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Медведева VS Медведева
Медведева VS Медведева
документальный 2023, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Последний аксель
Последний аксель
драма, спорт 2021, Россия
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