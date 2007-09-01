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Киноафиша Сериалы Ледниковый период

Ледниковый период (2007 - …)

Ледниковый период
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность телешоу 333 часа 40 минут
О чем телешоу

Шоу "Ледниковый период" - это увлекательное теле-шоу, где профессиональные фигуристы соревнуются в различных дисциплинах, демонстрируют свои танцевальные навыки и соревнуются в различных испытаниях на скорость, ловкость и творчество. На протяжении многих лет эта программа собирает миллионы зрителей, которые с огромным интересом следят за выступлениями своих любимых фигуристов.

В шоу "Ледниковый период" принимают участие самые лучшие российские фигуристы, ставшие настоящими звездами в мире фигурного катания. Каждый сезон программа посвящена определенной тематике, определяющей характер испытаний и задач, которые предстоит решить участникам. В разное время фигуристам, приходится танцевать на льду под музыку конкретных эпох или направлений, что делает выступления особенно зрелищными и интересными.

В "Ледниковом периоде" всегда происходит множество неожиданных событий и сюрпризов, что делает программу не только увлекательной, но и интересной для зрителей. Фигуристы часто вынуждены выполнять нестандартные задания, соревноваться друг с другом и находить новые способы взаимодействия на льду. Все это вместе делает "Ледниковый период" одним из самых популярных и увлекательных шоу современности.

В ролях
В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Ирина Слуцкая
Татьяна Тарасова
Алла Михеева
Алла Михеева
Алина Загитова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ледниковый период - Сезон 1 Сезон 1
2007, 18 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 2 Сезон 2
2008, 19 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 3 Сезон 3
2009, 16 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 4 Сезон 4
2010, 16 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 5 Сезон 5
2013, 17 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 6 Сезон 6
2014, 17 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 7 Сезон 7
2016, 13 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 8 Сезон 8
2020, 13 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 9 Сезон 9
2021, 13 эпизодов
Ледниковый период - Сезон 10 Сезон 10
2022, 12 эпизодов
Кадры из телешоу
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