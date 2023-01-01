Максим Морозов

Начиная с 2016 года Максим начинает работать в «Comedy Club Production» над собственным шоу команды «СОЮЗ» - «Студия СОЮЗ». В 2018 году Максим совместно с женой Дарьей Морозовой снимает пилот шоу «И тут произошло самое смешное», которое впоследствии меняет название на более лаконичное «Что было дальше?». Начиная с 2019 года «Что было дальше?» начинает регулярно выходить на ютуб-канале «LABELCOM». Другие совместные продюсерские работы Максима и Дарьи в сфере комедии: скетч-шоу «Лена Кука» (2019 год), стендап-концерт Вани Усовича «Еще один день» (2020 год), стендап-концерт Ивана Абрамова «Большой ребенок» (2021 год).