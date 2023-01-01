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Максим Морозов 3 фотографии
Максим Морозов
Киноафиша Персоны Максим Морозов

Максим Морозов

Дата рождения
26 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Алапаевск, СССР
Рост
1 см

Биография Максим Морозов

Начиная с 2016 года Максим начинает работать в «Comedy Club Production» над собственным шоу команды «СОЮЗ» - «Студия СОЮЗ». В 2018 году Максим совместно с женой Дарьей Морозовой снимает пилот шоу «И тут произошло самое смешное», которое впоследствии меняет название на более лаконичное «Что было дальше?». Начиная с 2019 года «Что было дальше?» начинает регулярно выходить на ютуб-канале «LABELCOM». Другие совместные продюсерские работы Максима и Дарьи в сфере комедии: скетч-шоу «Лена Кука» (2019 год), стендап-концерт Вани Усовича «Еще один день» (2020 год), стендап-концерт Ивана Абрамова «Большой ребенок» (2021 год).

Популярные фильмы

Что было дальше?
Что было дальше? (2019)
0

Фильмография Максим Морозов

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Сценарист 1
Что было дальше?
Что было дальше?
телешоу, комедия 2019, Россия

Фотографии Максим Морозов

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