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Нелли Хаперская
Nelli Khapyorskaya
Киноафиша
Персоны
Нелли Хаперская
Нелли Хаперская
Nelli Khapyorskaya
Дата рождения
5 мая 2003
Возраст
23 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
В каком театре играет
Современник. Основная сцена
Современник. Другая сцена
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Популярные фильмы
8.1
Загадай любовь
(2023)
6.4
Человек ниоткуда
(2023)
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Мужу привет
(2025)
Фильмография Нелли Хаперская
6.3
Мужу привет
Muzhu privet
мелодрама, комедия
2025, Россия
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8.1
Загадай любовь
мелодрама
2023, Россия
5.9
Цикады
драма
2023, Россия
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Chelovek niotkuda
триллер, приключения, фантастика
2023, Россия
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Другие проекты Нелли Хаперская
12+
Ковчег
Билеты
16+
Матросская тишина
Информация
16+
Наследники
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