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Нелли Хаперская Nelli Khapyorskaya
Киноафиша Персоны Нелли Хаперская

Нелли Хаперская

Nelli Khapyorskaya

Дата рождения
5 мая 2003
Возраст
23 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Герой триллеров
В каком театре играет

Популярные фильмы

Загадай любовь 8.1
Загадай любовь (2023)
Человек ниоткуда 6.4
Человек ниоткуда (2023)
Мужу привет 6.3
Мужу привет (2025)

Фильмография Нелли Хаперская

Мужу привет 6.3
Мужу привет Muzhu privet
мелодрама, комедия 2025, Россия
Смотреть трейлер
Загадай любовь 8.1
Загадай любовь
мелодрама 2023, Россия
Цикады 5.9
Цикады
драма 2023, Россия
Человек ниоткуда 6.4
Человек ниоткуда Chelovek niotkuda
триллер, приключения, фантастика 2023, Россия
Смотреть трейлер
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Другие проекты Нелли Хаперская
Ковчег
12+

Ковчег

Билеты
Матросская тишина
16+

Матросская тишина

Информация
Наследники
16+

Наследники

Информация
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