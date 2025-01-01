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Ковчег
Билеты от 3000₽
Киноафиша Ковчег

Спектакль Ковчег

Постановка
Современник. Другая сцена 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Ковчег»: История о любви и надежде

В основу спектакля «Ковчег» легла пьеса драматурга Олега Антонова, созданная по мотивам произведения Ф. Гудрич и А. Хакетта «Дневник Анны Франк». Это история о 13-летней девочке Анне Франк, которая вела записи в годы оккупации Европы нацистами.

Исторический контекст

С приходом к власти Гитлера в Германии в 1933 году, Анна с родителями и сестрой Марго была вынуждена переехать в Амстердам. В мае 1940 года немецкие войска оккупировали Нидерланды, и в 1942 году началась настоящая охота на евреев. В тайном убежище, на чердаке, скрываются две семьи, которые в условиях жестких ограничений вынуждены сосуществовать.

Конфликт и жизнь в укрытии

Взрослые и подростки с разными характерами, взглядами и привычками испытывают отчаяние, злость и обиды друг на друга. Жизнь в постоянном страхе разоблачения кажется невыносимой, но это все-таки жизнь. Убежище становится Ковчегом для его обитателей — символом спасения и местом силы, где зарождается юношеская любовь Анны и Питера. Эта влюбленность помогает им сохранить веру в лучшее.

Темы спектакля

Спектакль «Ковчег» говорит о человеке, о жизни, надежде и вере. Он поднимает важные вопросы о том, как сохранить достоинство в нечеловеческих условиях. Это взгляд на обычных людей, за которых кто-то принял решение, что их не должно быть.

Премьера и содержание

Премьера спектакля «Ковчег» состоялась на Другой сцене «Современника» 18 апреля 2025 года. Зрителям следует обратить внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Режиссер
Яна Сексте
Яна Сексте
В ролях
Александр Хованский
Алексей Усольцев
Никита Табунщик
Ольга Родина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

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