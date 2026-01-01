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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Нина Ояма
Nina Oyama
Киноафиша
Персоны
Нина Ояма
Нина Ояма
Nina Oyama
Дата рождения
18 августа 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.4
Дэдлок
(2023)
7.1
Выпуск '07
(2023)
6.6
Человек-коала
(2023)
Фильмография Нина Ояма
6.4
Рыбка унывака. Подводное приключение
The Pout-Pout Fish
приключения, анимация, комедия
2025, Австралия / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Человек-коала
комедия, боевик, приключения
2023, Австралия/США
7.1
Выпуск '07
драма, комедия
2023, Австралия
7.4
Дэдлок
комедия, криминал, детектив
2023, Австралия
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