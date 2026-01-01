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Нина Ояма
Нина Ояма Nina Oyama
Киноафиша Персоны Нина Ояма

Нина Ояма

Nina Oyama

Дата рождения
18 августа 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Актер озвучки

Популярные фильмы

Дэдлок 7.4
Дэдлок (2023)
Выпуск '07 7.1
Выпуск '07 (2023)
Человек-коала 6.6
Человек-коала (2023)

Фильмография Нина Ояма

Рыбка унывака. Подводное приключение 6.4
Рыбка унывака. Подводное приключение The Pout-Pout Fish
приключения, анимация, комедия 2025, Австралия / США
Смотреть трейлер
Человек-коала 6.6
Человек-коала
комедия, боевик, приключения 2023, Австралия/США
Выпуск '07 7.1
Выпуск '07
драма, комедия 2023, Австралия
Дэдлок 7.4
Дэдлок
комедия, криминал, детектив 2023, Австралия
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