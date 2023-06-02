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Киноафиша Сериалы Дэдлок

Дэдлок (2023 - …)

Deadloch 18+
Год выпуска 2023
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 59 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 7 часов 52 минуты

О чем сериал

События разворачиваются в небольшом приморском городке Дедлох, где давно не происходило ничего необычного. Все изменилось, когда на пляже нашли мертвое тело местного жителя. За расследование принялись две женщины-детектива – придирчивая Дульси Коллинз, местный старший сержант, и старший следователь Эдди Редклифф. В это время горожане заняты подготовкой к началу ежегодного Зимнего фестиваля искусства, еды и культуры. Детективам предстоит забыть о своих разногласиях и сделать все, чтобы найти убийцу.

Дэдлок - трейлер
Дэдлок  трейлер
В ролях
В ролях
Крис МакКуэйд
Мадлен Сами
Мадлен Сами
Kate Box
Нина Ояма
Алисия Гардинер
Холли Остин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Дэдлок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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