События разворачиваются в небольшом приморском городке Дедлох, где давно не происходило ничего необычного. Все изменилось, когда на пляже нашли мертвое тело местного жителя. За расследование принялись две женщины-детектива – придирчивая Дульси Коллинз, местный старший сержант, и старший следователь Эдди Редклифф. В это время горожане заняты подготовкой к началу ежегодного Зимнего фестиваля искусства, еды и культуры. Детективам предстоит забыть о своих разногласиях и сделать все, чтобы найти убийцу.