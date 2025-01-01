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Биргюл Улусой
Birgül Ulusoy
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Биргюл Улусой
Биргюл Улусой
Birgül Ulusoy
Дата рождения
17 ноября 1970
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
9.3
Дикий
(2023)
0.0
Ребенок – тайна матери
(2022)
Фильмография Биргюл Улусой
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2023
2022
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
9.3
Дикий
драма
2023, Турция
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Ребенок – тайна матери
драма
2022, Турция
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667