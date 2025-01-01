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Айшегюль Юнсал
Айшегюль Юнсал Aysegül Ünsal
Киноафиша Персоны Айшегюль Юнсал

Айшегюль Юнсал

Aysegül Ünsal

Дата рождения
17 августа 1973
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Стамбул, Турция

Популярные фильмы

Дикий 9.3
Дикий (2023)
Вишневый сезон 0.0
Вишневый сезон (2014)
Алп-Арслан: Великий Сельджук 0.0
Алп-Арслан: Великий Сельджук (2021)

Фильмография Айшегюль Юнсал

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Дикий 9.3
Дикий
драма 2023, Турция
Алп-Арслан: Великий Сельджук
Алп-Арслан: Великий Сельджук
боевик, военный, исторический 2021, Турция
Вишневый сезон
Вишневый сезон
драма, комедия, мелодрама 2014, Турция
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