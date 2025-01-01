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Айшегюль Юнсал
Aysegül Ünsal
Киноафиша
Персоны
Айшегюль Юнсал
Айшегюль Юнсал
Aysegül Ünsal
Дата рождения
17 августа 1973
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
9.3
Дикий
(2023)
0.0
Вишневый сезон
(2014)
0.0
Алп-Арслан: Великий Сельджук
(2021)
Фильмография Айшегюль Юнсал
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2021
2014
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
9.3
Дикий
драма
2023, Турция
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Алп-Арслан: Великий Сельджук
боевик, военный, исторический
2021, Турция
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Вишневый сезон
драма, комедия, мелодрама
2014, Турция
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