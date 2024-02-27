Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Паутина страсти
1 постер
Паутина страсти

Demise 18+
О фильме

Калеб Кастильо — успешный дизайнер ландшафтов из Лос-Анджелеса, который состоит в бурных романтических отношениях с востребованной моделью Фионой Эрнандес, а также остается преданным своей очаровательной супруге Селин, желающей родить от него ребенка. Счастливая семейная жизнь Кастильо рушится, когда Селин узнает о предательстве мужа, после чего Калеб начинает открыто строить собственное будущее с Фионой. Однако счастье пары решительно настроена разрушить Селин, которая полна уверенности в том, что новорожденный сын ее бывшего супруга принадлежит ей по праву.

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 27 февраля 2024
Премьера в мире 27 февраля 2024
Производство Demise, Blue Boots Entertainment, Brilliant Screen Studios
Другие названия
Demise, A Obsessão de Celine
Режиссер
Yara Estrada Lowe
В ролях
Лиз Феннинг
Ричард Ривера
Carlo Mendez
Morris Jude
Crystal Hernandez
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Паутина страсти - смотреть в онлайн-кинотеатре

Паутина страсти

Кадры из фильма
