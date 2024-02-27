Калеб Кастильо — успешный дизайнер ландшафтов из Лос-Анджелеса, который состоит в бурных романтических отношениях с востребованной моделью Фионой Эрнандес, а также остается преданным своей очаровательной супруге Селин, желающей родить от него ребенка. Счастливая семейная жизнь Кастильо рушится, когда Селин узнает о предательстве мужа, после чего Калеб начинает открыто строить собственное будущее с Фионой. Однако счастье пары решительно настроена разрушить Селин, которая полна уверенности в том, что новорожденный сын ее бывшего супруга принадлежит ей по праву.