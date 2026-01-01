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Окан Чабалар
Okan Çabalar
Киноафиша
Персоны
Окан Чабалар
Окан Чабалар
Okan Çabalar
Дата рождения
11 августа 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Турция
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Сердцебиение
(2025)
5.9
Доверься мне
(2023)
Фильмография Окан Чабалар
7.1
Сердцебиение
драма, мелодрама
2025, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Доверься мне
Güven Bana
боевик, комедия
2023, Турция
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