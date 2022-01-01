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О персоне
Фильмография
Дениз Чакыр
Deniz Çakir
Киноафиша
Персоны
Дениз Чакыр
Дениз Чакыр
Deniz Çakir
Дата рождения
31 декабря 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Анкара, Турция
Популярные фильмы
Невинность
(2021)
0
Великолепный век
(2011)
0
Фильмография Дениз Чакыр
Жанр
Все
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2021
2011
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Невинность
драма, мелодрама
2021, Турция
Великолепный век
драма, исторический
2011, Турция
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