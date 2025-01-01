Гурберк Полат

Новые проекты готовятся как горячие пирожки: 4 грядущих фильма Гая Ричи, которые выйдут совсем скоро

В «Бумере» всех подвел не Димон: последняя сцена показывает настоящего виновника

Растерзали, убили, издевались? Что случилось с Долорес Амбридж после встречи с кентаврами в «Гарри Поттере»

От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР

Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»

50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает

В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка