Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гурберк Полат
Гурберк Полат Gürberk Polat
Киноафиша Персоны Гурберк Полат

Гурберк Полат

Gürberk Polat

Популярные фильмы

Мэр 5.3
Мэр (2024)
Günesi Söndürmem Gerek 4.2
Günesi Söndürmem Gerek (2024)
Вавилон 0.0
Вавилон (2020)

Фильмография Гурберк Полат

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 3 Сериалы 2 Актер 5
Сердцебиение
Сердцебиение
драма, мелодрама 2025, Турция
Надежда Bi Umut
биография, драма 2025, Турция
Günesi Söndürmem Gerek 4.2
Günesi Söndürmem Gerek Günesi Söndürmem Gerek
криминал, драма, мелодрама 2024, Турция
Мэр 5.3
Мэр Baskan
комедия 2024, Турция
Смотреть трейлер
Вавилон
Вавилон
драма 2020, Турция
Новые проекты готовятся как горячие пирожки: 4 грядущих фильма Гая Ричи, которые выйдут совсем скоро
В «Бумере» всех подвел не Димон: последняя сцена показывает настоящего виновника
Растерзали, убили, издевались? Что случилось с Долорес Амбридж после встречи с кентаврами в «Гарри Поттере»
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»
50 оттенков кино СССР: только внимательные вспомнят, какого цвета 5 деталей из легендарных фильмов (тест)
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный
«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка
Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше